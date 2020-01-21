Путин поблагодарил Чайку за работу на посту Генерального прокурора

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:51:56+03:00

Российский лидер заявил, что его опыт должен быть востребован новым главой ведомства

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Президент России Владимир Путин поблагодарил Юрия Чайку за работу на посту Генерального прокурора и заявил, что лучший опыт должен быть востребован новым главой ведомства.

В ходе встречи в Кремле с Чайкой и замглавы Следственного Комитета Игорем Красновым, предложенным на пост генпрокурора, российский лидер заявил о «недопустимости местничества» в работе структур прокуратуры и попросил кандидата на должность генпрокурора обратить внимание на вопросы контроля за соблюдением социальных прав граждан и борьбы с коррупцией.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в понедельник, 20 января, президент внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру Игоря Краснова на должность Генпрокурора. Во вторник, 21 января, профильные комитеты Совфеда одобрили это предложение. Окончательное решение о назначении должно быть принято в среду, 22 января.

ИСТОЧНИК KP.RU