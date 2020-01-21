2020-01-21T20:40:15+03:00
Политика

Первым заместителем премьер-министра станет Андрей Белоусов

Глава кабмина 21 января назвал имена тех, кто станет его замами, а также возглавит федеральные министерства
Юлия САЛЬНИКОВА
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Андрей Белоусов Фото: Михаил Терещенко/ТАССАндрей Белоусов Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Первым замом председателя правительства станет Андрей Белоусов. Ранее он занимал пост помощника главы государства по экономическим вопросам, Владимир Путин освободил его от этой должности и подписал указ о назначении первым заместителем премьер-министра.

Вечером 21 января премьер Михаил Мишустин объявил состав нового правительства.

Андрей Белоусов в правительстве будет отвечать за реализацию национальных проектов, иниицированных президентом Владимиром Путиным. Как отмечал глава государства, нацпроекты охватывают все сферы жизни общества, от демографии до ЖКХ.

Андрей Белоусов вырос в семье советского экономиста, который возглавлял кафедру управления социально-экономическими процессами Академии общественных наук при ЦК КПСС. С 2008 года он курировал в аппарате президента сферы экономики и финансов. С 2013 года стал помощником Владимира Путина по экономическим вопросам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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