Первым заместителем премьер-министра станет Андрей Белоусов
Первым замом председателя правительства станет Андрей Белоусов. Ранее он занимал пост помощника главы государства по экономическим вопросам, Владимир Путин освободил его от этой должности и подписал указ о назначении первым заместителем премьер-министра.
Вечером 21 января премьер Михаил Мишустин объявил состав нового правительства.
Андрей Белоусов в правительстве будет отвечать за реализацию национальных проектов, иниицированных президентом Владимиром Путиным. Как отмечал глава государства, нацпроекты охватывают все сферы жизни общества, от демографии до ЖКХ.
Андрей Белоусов вырос в семье советского экономиста, который возглавлял кафедру управления социально-экономическими процессами Академии общественных наук при ЦК КПСС. С 2008 года он курировал в аппарате президента сферы экономики и финансов. С 2013 года стал помощником Владимира Путина по экономическим вопросам.
ИСТОЧНИК KP.RU