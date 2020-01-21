Биография Андрея Белоусова: что известно о новом первом вице-премьере правительства России

Первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина назначен Андрей Белоусов. До этого он 6,5 лет был помощником президента. «Комсомолка» рассказывает историю человека, который, будучи теоретиком экономики, предсказал финансовый кризис, а потом попытался преодолеть его на практике.

ТЕОРЕТИК ИЗ ЗОЛОТОЙ МОЛОДЕЖИ

Хорошая карьера Белоусову, можно сказать, была обеспечена с детства. Рэм Белоусов, его отец, был видным советским экономистом, возглавлял кафедру управления социально-экономическими процессами Академии общественных наук при ЦК КПСС, участвовал в подготовке косыгинских реформ - условно рыночных, особенно по советским меркам.

Не удивительно, что его старший сын (младший, Дмитрий, тоже экономист) учился в престижной московской 2-й физмат-школе (там как раз открыли спецклассы по математике при Институте точной механики и вычислительной техники), а потом поступил на факультет экономики МГУ.

Долгое время Белоусов оставался теоретиком. Работал в Центральном экономико-математическом институте АН СССР, а уже в 2000-е основал и возглавил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. За время научной работы успел защитить кандидатскую и докторскую диссертации. Но путевку во власти ему обеспечили, судя по всему, удачные прогнозы.

В 2005-м Белоусова выпустил доклад, описывавший сценарии развития страны на 15 лет вперед. В нем он предсказал стране экономический кризис (разгорелся в 2008-м) и спад экономики (пришелся на 2011-12 годы).

Впечатлившись, власти пригласили Белоусова на работу в правительство — в 2006 году он стал заместителем тогдашнего министра экономического развития и торговли Германа Грефа.

В те времена экономикой страны рулила команда во главе с министром финансов Алексеем Кудриным. И именно тогда зародилась и начала воплощаться в жизнь идея «кубышки» - сверхдоходы от продажи нефти и газа стали переводить в Стабфонд. Белоусов же высказывался в том духе, что деньги эти должны работать не где-то на заграничных счетах, а в строительстве инфраструктуры в России. Похоже, время пришло сейчас — в послании Федеральному собранию Владимир Путин пообещал пустить деньги из Фонда национального благосостояния, в частности, на строительство дорог.

Когда в 2008 году Путин возглавил правительство, Белоусов стал к нему еще ближе: он перевелся на работу в аппарат правительства, где курировал департамент экономики и финансов. Четыре года спустя, в кабинете Дмитрия Медведева Белоусову отвели более публичную должность министра экономического развития.

Вряд ли можно сказать, что за год в министерском кресле Белоусов добился оглушительного успеха. «Стратегия-2020», которую составляли под его руководством, осталась не реализована, а созданное по его инициативе Агентство стратегических инициатив ничем примечательным не запомнилось.

В 2013-м он вернулся в непосредственное подчинение Путину — стал его помощником по экономическим вопросам.

СЕРЫЙ КАРДИНАЛ

Это только звучит легкомысленно «помощник». Мол, подай-принеси. Но в администрации президента все намного серьезней.

- По сути, Белоусов стал главным экономистом страны, если не на бумаге, то по факту. Это человек, который может практически в любой момент зайти к президенту со своими предложениями, - рассказал «КП» Руслан Гринберг. - Кажется, что «помощник» - это так себе, а вот «советник» звучит помощнее. Но у нас все наоборот. Советников может быть сколько угодно, а помощник один. А уж если говорить о помощнике по экономике, то это вообще главный сподвижник президента.

Известно, что Белоусов был одним из главных идеологов экономической программы Владимира Путина на выборах 2018 года и национальных целей, зафиксированных в майском указе. Для их достижения были разработаны нацпроекты, над воплощением которых в жизнь Андрей Белоусов теперь будет трудиться в статусе первого вице-премьера. Согласно этим целям, население страны должно увеличиться, его благосостояние улучшиться, а России предстоит войти в пятерку крупнейших экономик мира.

«ТАКИЕ МИЛЛИАРДЫ И ТАКИЕ ИДИОТЫ!»

В позапрошлом году с Андреем Белоусовым приключился скандал, который многое говорит об образе его мыслей.

Он предложил главе государства идею, как найти для бюджета совсем не лишние в 2018-м 500 млрд рублей в год на исполнение «майского указа». Нужно было изъять их у металлургических, химических и нефтехимических компаний.

Разумеется, речь не шла о какой-то экспроприации. На тот момент из-за дешевого рубля выручка компаний отрасли заметно выросла: тратились на ресурсы и зарплату они в рублях, а продавали свою продукцию за валюту. При этом налоги у них были значительно ниже, чем, например, у газовых и нефтяных компаний. Вот помощник президента и предложил их уравнять.

- Делиться надо, - прокомментировал свою инициативу Белоусов.

Письмо на имя Путина попало сначала к тем самым бизнесменам, о которых в нем шла речь, а потом и в СМИ.

- Эта бумага в публичную плоскость попала через бизнес. Это я знаю совершенно точно, - заявил тогда Белоусов.

Разгорелся скандал, да такой, что стоимость компаний из списка упала на 400 миллиардов рублей — немногим меньше, чем у них собирались «изъять».

- Слив письма привел имел эффект гранаты, брошенной в курятник. Если бы бизнесмены позвонили мне, прежде чем вылить все в прессу, я бы их успокоил. Но они даже не додумались. Вместо этого по сути выстрелили себе в ногу. Ну какие же дураки! Надо же, такие миллиарды и такие идиоты, - горячился Белоусов.

Бизнесмены, чьи компании фигурировали в списке Белоусова, принялись рьяно защищаться. Не долго думая, они пообещали в случае повышения налогов свернуть инвестиционные программы.

Власти и бизнес сели за стол переговоров. Из этих дискуссий родились специнвестконтракты и закон о защите капитальных вложений. Государство предложило понятные и неизменные условиях игры, а бизнес заявил, что на таких началах готов вкладываться в новые технологии и инфраструктуру. Сейчас у Минфина порядка тысячи заявок на такие проекты.

Получается, именно инициатива Белоусова привела к тому, что власти и крупные предприниматели нашли общий язык. Возможно, это случайность. А возможно, он специально напугал олигархов изъятием сверх доходов, чтобы были посговорчивей.