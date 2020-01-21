2020-01-21T23:44:47+03:00
Политика

Тина Канделаки о новом министре спорта: «Главное, чтобы он был борцом в прямом смысле слова»

В эфире Радио «Комсомольская правда» генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» прокомментировала назначение на должность главы Минспорта Олега Матыцина
Юлия САЛЬНИКОВА
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Новый министр спорта Олег Матыцин Михаил Метцель/ТАССНовый министр спорта Олег Матыцин Михаил Метцель/ТАСС
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Олег Матыцин стал одним из тех министров, которые впервые возглавят федеральные ведомства. Указ подписал 21 января президент Владимир Путин. Телеведущая и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки в эфире Радио «Комсомольская правда» призвала коллег журналистов познакомить общественность с назначенцем.

- Действительно, широкая общественность мало знает о новом министре спорта, - сказала Канделаки. – Скажу для справки, он 29 лет преподавал в Государственном университете физической культуры. В прошлом успешный спортсмен, мастер спорта, заслуженный тренер, президент Международной федерации студенческого спорта.

Она надеется, что управленческие качества министра помогут решить проблемы российского спорта. Напомним, из-за допингового скандала российские атлеты не смогут, согласно решению Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принимать участие под своим флагом во всемирных соревнованиях.

- Главное, чтобы Матыцин оказался борцом в прямом смысле слова. С момента допингового скандала, абсолютно точно нужно было предъявить претензии всем чиновникам, принимавшим это решение, начать судебные волокиты, начать выступать на международной арене, - сказала Канделаки.

Сайт kp.ru писал о биографии нового министра спорта. Олег Матыцин пять лет возглавляет студенческий спорт во всем мире, и находится на хорошем счету в МОК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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