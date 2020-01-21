Биография Олега Матыцина: что известно о новом министре спорта России

Министерство спорта возглавил доктор педагогических наук Олег Матыцин. Именно ему ему придется налаживать отношения России с ВАДА. Возможно, он один из тех немногих чиновников, кому это под силу: Олег Матыцин пять лет возглавляет студенческий спорт во всем мире, и находится на хорошем счету в МОК. KP.ru - об этих и других фактах из биографии нового министра спорта Олег Матыцина.

Играл в настольный теннис, учился в Пекине

Олег Матыцин родился 19 мая 1964 года. Он когда-то профессионально играл в настольный теннис, заслужил звание мастера спорта, и даже был призером чемпионата СССР. Уже закончив карьеру, в начале 1990-х учился в Пекинском университете. С тех пор у Матыцина остались хорошие связи с китайцами и любимое блюдо - свинина по-сычуански.

Олег Матыцин женат, у него двое сыновей, и оба в свое время занимались самбо. В одном из интервью он рассказывал, что старший сын закончил медицинский факультет РУДН и работает анестезиологом.

Возглавляет Международную федерацию университетского спорта

Большая его карьера в спорте началась с педагогики. С 2001 по 2006 год Матыцин был ректором Российского государственного университета физической культуры (РГУФК), а потом до 2016 года – его президентом. Является доктором педагогических наук, профессором.

Одновременно Олег Матыцин делал карьеру в студенческом спорте. С 2005 по 2015 год он возглавлял Российский студенческий спортивный союз, а с 2011 по 2015 год был первым вице-президентом Международной федерации университетского спорта. В 2015 году он возглавил эту организацию, а в ноябре 2019 года был переизбран на очередной срок. Входи в Совет при Президенте России по развитию физической культуры и спорта.

Во многом из-за этих прочных позиций во главе мирового студенческого спорта Россия считается одним и его лидеров. У нас в стране нередко проходят Универсиады. Например в 2023 году Екатеринбург готовится принять Летнюю Универсиаду, и это как раз то соревнование, которое ВАДА у России отнимать не собиралось.

Входит в комиссии МОК вместе с Исинбаевой и другими знаменитостями

Большой международный опыт и авторитет – пожалуй, ключевые качества, принятые во внимание при назначении Олега Матыцина. Это на самом деле редкость – не так уж много российских чиновников находятся во главе международных федераций. А кроме того, Олег Матыцин входит в комиссию МОК «Олимпийское образование». И это тоже довольно необычно: помимо него всего шесть россиян (Исинбаева, Усманов, Колобков6 Тарпищев, Лисин и Давыдова) входят в комиссии Международного олимпийского комитета.

Про спорт и политику Олег Матыцин высказывался вполне откровенно. «Спорт – область конфликтная. Многие главы государств используют его, чтобы заработать бонусы или отстоять интересы. Наша задача – минимизировать политические риски. От них никуда не денешься», - говорил он в интервью, опубликованном на сайте Студенческой хоккейной лиги. Но тогда он был главой Международной федерации. Теперь он по другую сторону.

Будет налаживать отношения с ВАДА

Все это пригодится министру при общении с международными организациями. Со взаимоотношений с ВАДА новому главе Минспорта, видимо, и придется начинать свою работу. Ранее Матыцин, комментируя возможные санкции Всемирного антидопингового агентства, настаивал на том, что надо идти в суд и использовать малейшую возможность отстоять там права российских спортсменов. Вот в ближайшие месяцы в Лозанне и будет идти судебный процесс, по итогам которого решиться быть или не быть российскому флагу на ближайших двух Олимпийских играх.

Формально Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) судится с Российским анти-допинговым агентством (РУСАДА). Но в ВАДА считают именно Минспорта основным виновником возможных допинговых нарушений, и думают, что прежде всего министерство не обеспечило передачу базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

Так что перед новым главой ведомства встанет задача нормализации отношений с ВАДА и МОК. А если по каким-то причинам это станет невозможным, то Минспорта, видимо, нужно будет разрабатывать стратегию действий в условиях спортивной изоляции России.