2020-01-22T02:20:52+03:00
Политика

Пушков высмеял украинских депутатов в ПАСЕ, сравнив их с собаками

По мнению сенатора, политики из незалежной пытаются агрессивно навязать ассамблее тренды, выступая в роли "политических ротвейлеров"
Мария ИГНАТЬЕВА
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Пушков высмеял украинских депутатов в ПАСЕ, сравнив их с собакамиПушков высмеял украинских депутатов в ПАСЕ, сравнив их с собакамиФото: ТАСС
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Член Совета Федерации Алексей Пушков высмеял украинских политиков, заявивших о своих амбициях в Парламентской ассамблее Совета Европы. Сенатора в шутку сравнил их с собаками разных пород.

Российских сенатор считает, что украинские парламентарии пытаются навязать тренды в ПАСЕ, причем делают это весьма агрессивно, тем самым выступая в роли "политических ротвейлеров".

- Если депутаты Рады, как говорит Ясько, хотят быть в ПАСЕ "трендсеттерами" (не путать с сеттерами и ретриверами), то им не следует пытаться оспорить полномочия делегации России. Запрос ныне в Совете Европе не тот. "Политические ротвейлеры" всем надоели. В тренде - меньше агрессии, - написал Пушков в своем аккаунте в твиттер.

Как писал ранее сайт kp.ru возвращение украинской делегации в ПАСЕ намечено на 2020 год. Инициативу поддержали 348 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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