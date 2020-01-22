22 Янв. 2020 2020-01-22T07:32:30+03:00

На Сахалине льдину с 300 рыбаками оторвало от берега Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области

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На Сахалине 300 рыбаков оказались отрезаны от берега на оторвавшейся льдине. Однако далеко в море их не отнесло. Трещина между сущей и "ледяным плотом" составляет порядка нескольких метров.

В региональном МЧС сообщили, что информацию о случившемся они получили около полудня 22 января. В ведомстве отметили, льдина оторвалась в районе мыса Свободный в заливе Мордвинова, который находится в Корсаковском районе. Они уже организовали спасательную операцию.

- К месту происшествия выдвинулись сотрудники МЧС России в количестве 18 человек и 14 единиц техники: 6 автомобилей, 4 лодки, 3 снегохода, 1 судно на воздушной подушке «Хивус». В готовности к взлету находится вертолет Ми-8, - сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Примечательно, что рыбаки-любители не в первый раз оказываются в подобной ситуации. Сайт kp.ru неоднократно писал об аналогичных случаях. Вероятно, поэтому некоторые островитяне, наученные опытом, решили не дожидаться спасателей и самостоятельно добраться до берега.

Об этом свидетельствуют видео, выложенное очевидцами в социальные сети. К счастью, судя по кадрам, разрыв между льдиной и "сушей" небольшой. Экстремалы преодолевают его, перепрыгивая с одного "островка" на другой.

sakhalin_chp На Сахалине 300 рыбаков оказались на льдине оторванной от берега

ИСТОЧНИК KP.RU