Су-34 «научат» обнаруживать невидимые цели

22 Янв. 2020 2020-01-22T09:02:24+03:00

На Су-34 установят новое оборудование, которое позволит улавливать даже сигнал от мобильного телефона Фото: Игорь НОВИКОВ

Обновленный вариант бомбардировщика запустят в серийное производство в 2020 году

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В 2020 году в серийное производство будет запущен обновленный бомбардировщик Су-34 (по обозначению НАТО Fullback — «Защитник»).

Самолет будет отличаться от своего предшественника по многим параметрам: например, улучшенными средствами РЭБ и уникальными разведывательными контейнерами.

Это новинка, которая позволит увеличить возможности самолета по обнаружению наземных и воздушных целей.

Всего на истребителе будет располагаться три устройства с разной разведывательной нагрузкой. Вариант УКР-РТ предназначен для ведения радиотехнической разведки, УКР-ОЭ — для оптико-электронной и УКР-РЛ — для радиолокационной. Все они взаимосвязаны с самолетом и взаимозаменяемы.

Модернизировать машину решили после боевых испытаний в Сирии.

Как рассказал источник «Известий» в военном ведомстве, машины будут производиться в рамках контракта, документ будет подписан в ближайшее время.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков отметил, что с помощью современной разведывательной системы появится возможность обнаруживать излучение радаров, радиосвязь и даже работу сотовых телефонов на расстоянии в сотни километров.

ИСТОЧНИК KP.RU