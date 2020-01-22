Су-34 «научат» обнаруживать невидимые цели
В 2020 году в серийное производство будет запущен обновленный бомбардировщик Су-34 (по обозначению НАТО Fullback — «Защитник»).
Самолет будет отличаться от своего предшественника по многим параметрам: например, улучшенными средствами РЭБ и уникальными разведывательными контейнерами.
Это новинка, которая позволит увеличить возможности самолета по обнаружению наземных и воздушных целей.
Всего на истребителе будет располагаться три устройства с разной разведывательной нагрузкой. Вариант УКР-РТ предназначен для ведения радиотехнической разведки, УКР-ОЭ — для оптико-электронной и УКР-РЛ — для радиолокационной. Все они взаимосвязаны с самолетом и взаимозаменяемы.
Модернизировать машину решили после боевых испытаний в Сирии.
Как рассказал источник «Известий» в военном ведомстве, машины будут производиться в рамках контракта, документ будет подписан в ближайшее время.
Военный эксперт Дмитрий Болтенков отметил, что с помощью современной разведывательной системы появится возможность обнаруживать излучение радаров, радиосвязь и даже работу сотовых телефонов на расстоянии в сотни километров.
ИСТОЧНИК KP.RU