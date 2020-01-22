Новый министр спорта РФ встретится с представителями WADA и РУСАДА

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:00:22+03:00

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Министр спорта России Олег Матыцин планирует в ближайшее время встретиться с представителями Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства. Об этом он сам сообщил во вторник, 21 января, по итогам утверждения нового состава правительства.

Глава ведомства подчеркнул, что решать ситуацию с наложенными на нашу страну санкциями необходимо, но для выработки стратегии понадобится время и координация действий с олимпийским комитетом, международными организациями и федерациями. В этом плане Матыцину должен помочь его опыт взаимодействия с WADA и МОК, полученный в качестве президента Международной федерации студенческого спорта (FISU).

"Необходимо скоординировать деятельность. Я к диалогу открыт", — цитирует газета "Известия" министра.

Олег Матыцин - доктор педагогических наук, который уже пять лет возглавляет мировой студенческий спорт и находится на хорошем счету в Международном олимпийском комитете. Об этом и других фактах из биографии нового министра читайте на сайте kp.ru.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756008" frameborder="0"></iframe> Кто вошёл в новое правительство.Объявлен состав нового правительства России. Обороной и энергетикой будут управлять прежние министры, а вот наукой, культурой, соцзащитой - новые

ИСТОЧНИК KP.RU