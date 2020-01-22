Новый министр спорта РФ встретится с представителями WADA и РУСАДА
Министр спорта России Олег Матыцин планирует в ближайшее время встретиться с представителями Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства. Об этом он сам сообщил во вторник, 21 января, по итогам утверждения нового состава правительства.
Глава ведомства подчеркнул, что решать ситуацию с наложенными на нашу страну санкциями необходимо, но для выработки стратегии понадобится время и координация действий с олимпийским комитетом, международными организациями и федерациями. В этом плане Матыцину должен помочь его опыт взаимодействия с WADA и МОК, полученный в качестве президента Международной федерации студенческого спорта (FISU).
"Необходимо скоординировать деятельность. Я к диалогу открыт", — цитирует газета "Известия" министра.
Олег Матыцин - доктор педагогических наук, который уже пять лет возглавляет мировой студенческий спорт и находится на хорошем счету в Международном олимпийском комитете. Об этом и других фактах из биографии нового министра читайте на сайте kp.ru.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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