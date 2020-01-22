2020-01-22T11:30:56+03:00
Политика

Совфед утвердил Игоря Краснова в должности генпрокурора

Юрий Чайка оставил пост в связи с переходом на другую работу
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Совет Федерации России утвердил Игоря Краснова в должности генерального прокурора. Решение было принято на заседании верхней палаты парламента в среду, 22 января.

До настоящего момента Генпрокуратуру возглавлял Юрий Чайка. Он оставил свой пост в связи с переходом на другую работу. Сайт kp.ru писал, что президент РФ Владимир Путин предложил ему стать полномочным представителем в Северо-Кавказском округе.

Совет Федерации официально утвердил Игоря Краснова в должности генерального прокурора России.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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