Совфед утвердил Игоря Краснова в должности генпрокурора
Совет Федерации России утвердил Игоря Краснова в должности генерального прокурора. Решение было принято на заседании верхней палаты парламента в среду, 22 января.
До настоящего момента Генпрокуратуру возглавлял Юрий Чайка. Он оставил свой пост в связи с переходом на другую работу. Сайт kp.ru писал, что президент РФ Владимир Путин предложил ему стать полномочным представителем в Северо-Кавказском округе.
Совет Федерации официально утвердил Игоря Краснова в должности генерального прокурора России.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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