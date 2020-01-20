2020-01-20T14:15:44+03:00
Политика

Кто такой Игорь Краснов, который станет новым генпрокурором

Юрий Чайка покидает пост в связи с переходом на другую работу
Александр КОЦ@sashakots
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Игорь Краснов сменит Юрия Чайку на посту Генпрокурора РФ. Фото СКРИгорь Краснов сменит Юрия Чайку на посту Генпрокурора РФ. Фото СКР
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«Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора РФ и предложение об освобождении от этой должности Юрия Чайки в связи с переходом на другую работу», - сообщили в пресс-службе президента.

Юрий Чайка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Юрий ЧайкаФото: Алексей БУЛАТОВ

На прошлой неделе, напомним, после послания Владимира Путина Федеральному собранию, правительство РФ в полном составе ушло в отставку. И действующие топ-чиновники приобрели приставку «исполняющий обязанности». Должность генпрокурора стала первой заменой в новом правительстве.

Игорь Краснов в первую очередь известен тем, что расследовал такие громкие дела, как покушение на Анатолия Чубайса, убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убийство судьи Московского городского суда Эдуарда Чувашова и деятельность русских националистов-радикалов. Также он возглавлял следственную группу, расследовавшую убийство Бориса Немцова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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