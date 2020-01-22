2020-01-22T11:51:06+03:00
Общество

Эксперты назвали плюсы и минусы идеи разрешить коллекторам собирать долги по ЖКХ

Не исключено, что профессиональных взыскателей могут допустить в данную сферу
Елена АКИМОВА
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Коллекторам могут разрешить выбивать долги по коммуналкеКоллекторам могут разрешить выбивать долги по коммуналкеФото: Олег УКЛАДОВ
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Эксперты оценили возможность допустить в сферу ЖКХ коллекторов. Если предложение будет принято, то взыскатели получат возможность работать с должниками.

Мнения разделяются: одни уверены, что эта мера является необходимостью, другие – потребители могут серьезно пострадать.

Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина уверена, что данный шаг – это необходимость. Сегодня у управляющих компаний нет никаких инструментов, чтобы воздействовать на должника.

- Это ненормальная ситуация абсолютно. Должники ликуют уже не первый месяц. И, как правило, не самые бедные люди в должниках ходят. Это средний класс, — заявила Москвина телеканалу «360».

Сейчас коммунальщики не могут сотрудничать с коллекторами, равно как и подать в суд на должника.

А вот руководитель проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков» Евгения Лазарева относится к инициативе настороженно. Она увидела ряд минусов от возможного нововведения.

- Коллекторы, которые взыскивают данные долги, должны быть настоящими профессионалами. Если нет, то пострадают в ситуации простые граждане, - заключает Лазарева.

Она отметила, что рынок ЖКХ очень большой и нужно четко выстроить структуру, чтобы исключить злоупотребления.

- Должен быть аппарат по взысканию. Управляющая компания должна будет создать себе штат сотрудников, что в конечном итоге ляжет на плечи потребителя, — уверена член ОНФ.

В конце 2019 года сообщалось, что Госдума полностью закроет доступ коллекторам к базе данных должников по ЖКХ Поправки в закон намерены внести до конца января 2020 года.

Но в январе стали появляться противоположные новости. Рабочая группа обсуждает возможность полноценно ввести коллекторов в отрасль и разрешить собирать долги по ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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