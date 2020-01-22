22 Янв. 2020 2020-01-22T06:54:47+03:00

"Коммерсант": коллекторов могут допустить до работы с долгами граждан по ЖКХ Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Коллекторские агенства в России могут допустить до полноценной работы с долгами жителей страны по ЖКХ. Газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники сообщает, что предложение обсуждалось на заседании рабочей группы, занимающейся разработкой законопроекта о порядке взыскания долгов с граждан.

Издание уточнило, что заседание состоялось на минувшей неделе. Согласно документу, этой деятельностью смогут заниматься профессиональные коллекторы. Отдельное внимание общается на порядок возврата просрочки. В отличие от прочих а данном случае обязательный досудеьный порядок подразумеваться не будет.

Однако, как пишет СМИ, версия документа не окончательна. Некоторые положения будут обсуждаться и уточняться.

Ранее сайт kp.ru писал противоположную информацию. Говорилось, что коллекторы больше не будут выколачивать долги за ЖКХ. Требовать заплатить за коммуналку могут только управляющие и снабжающие организации.

ИСТОЧНИК KP.RU