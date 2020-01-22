Правительство теперь обязано ежегодно докладывать Путину о ситуации с продовольственной безопасностью
Президент России Владимир Путин обязал правительство готовить ежегодные доклады, в которых будет приведены анализ, оценка и прогноз продовольственной безопасности России. Соответствующий указ об утверждении Доктрины продовольственной безопасности президент подписал 21 января.
В указе также сказано, что правительство обязано подготовить план мероприятий по реализации положений доктрины в течение трёх месяцев. Доктрина создана для обеспечения нацбезопасности России и для повышения качества жизни россиян. В доктрине также прописан запрет на ввоз, оборот и разведение генно-модифицированных организмов.
Одной из главных оценок продбезопасности станут достижение продовольственной независимости и соответствие пищевой продукции требованиям законодательства ЕАЭС.
Уровень самообеспечения России имеет следующие пороговые значения:
зерно - не менее 95%;
сахар - не менее 90%;
растительное масло - не менее 90%;
мясу и мясопродуктам - не менее 85%;
молоко и молокопродукты - не менее 90%;
рыба и рыбопродукты - не менее 85%;
картофель - не менее 95%;
овощи и бахчевые - не менее 90%;
фрукты и ягоды - не менее 60%;
семена основных сельхозкультур отечественной селекции - не менее 75%;
пищевая соль - не менее 85%.
Напомним, что прежняя доктрина, действующая с 2010 года, утратила силу. Новую её версию составило правительство, учитывая рекомендации Всемирной продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
ИСТОЧНИК KP.RU