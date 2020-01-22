Правительство теперь обязано ежегодно докладывать Путину о ситуации с продовольственной безопасностью

22 Янв. 2020 2020-01-22T12:20:09+03:00

Путин обязал правительство ежегодно докладывать о ситуации с продбезопасностью Фото: REUTERS

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Президент России Владимир Путин обязал правительство готовить ежегодные доклады, в которых будет приведены анализ, оценка и прогноз продовольственной безопасности России. Соответствующий указ об утверждении Доктрины продовольственной безопасности президент подписал 21 января.

В указе также сказано, что правительство обязано подготовить план мероприятий по реализации положений доктрины в течение трёх месяцев. Доктрина создана для обеспечения нацбезопасности России и для повышения качества жизни россиян. В доктрине также прописан запрет на ввоз, оборот и разведение генно-модифицированных организмов.

Одной из главных оценок продбезопасности станут достижение продовольственной независимости и соответствие пищевой продукции требованиям законодательства ЕАЭС.

Уровень самообеспечения России имеет следующие пороговые значения:

зерно - не менее 95%;

сахар - не менее 90%;

растительное масло - не менее 90%;

мясу и мясопродуктам - не менее 85%;

молоко и молокопродукты - не менее 90%;

рыба и рыбопродукты - не менее 85%;

картофель - не менее 95%;

овощи и бахчевые - не менее 90%;

фрукты и ягоды - не менее 60%;

семена основных сельхозкультур отечественной селекции - не менее 75%;

пищевая соль - не менее 85%.

Напомним, что прежняя доктрина, действующая с 2010 года, утратила силу. Новую её версию составило правительство, учитывая рекомендации Всемирной продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

ИСТОЧНИК KP.RU