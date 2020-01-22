2020-01-22T13:50:52+03:00
Политика

Тина Канделаки: Матыцин — профессиональный теннисист. Надеюсь, его качеств хватит, чтобы вернуть авторитет российскому спорту

В эфире радио «Комсомольская правда» популярная ведущая оценила перспективы нового министра спорта
Кира ПОРУБОВА
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Большинство россиян накануне впервые услышали фамилию нового министра спорта Олега Матыцина. Фото: Владимир Гердо/ТАССБольшинство россиян накануне впервые услышали фамилию нового министра спорта Олега Матыцина. Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Большинство россиян накануне впервые услышали фамилию нового министра спорта Олега Матыцина. Согласна с этим утверждением и Тина Канделаки.

- Наверное, самая широкая общественность не знает, кто такой Олег Матыцин, - говорит ведущая. - Для справки, он 29 лет преподавал в Российском государственном университете физической культуры. Успешный спортсмен в прошлом, мастер спорта, заслуженный тренер, президент Международной федерации студенческого спорта. Человек с большим бэкграундом в спорте. Здесь самое главное - понимать, что есть надежда на то, что его управленческих качеств хватит на то, чтобы решить проблему российского спорта.

По мнению Тины, главная задача, которая сейчас стоит перед новым министром — вернуть авторитет отечественного спорта.

- Главная претензия к прошедшим годам и к тому, что мы по-прежнему обсуждаем вероятность выхода нас под нейтральным флагом на Олимпиаде, - продолжает Канделаки. - С момента допингового скандала абсолютно точно можно было предъявить претензии всем спортивным чиновникам.

В последнее время появилось много разговоров, что министерство спорта нужно упразднить.

- Я считаю, что не форма имеет значение, а содержание, - уверена генпродюсер «Матч-ТВ». - Так как задачи очень масштабные, я не думаю, что изменения формы сейчас являются первоочередной задачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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