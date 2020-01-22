«К своему стыду ничего не знаю об Олеге Матыцине»: Как спортивный мир отреагировал на назначение нового министра спорта

Назначение Олега Матыцина на пост главы Минспорта РФ вызвало неоднородную реакцию в спортивном сообществе. Оказалось, что большинство специалистов и болельщиков понятия не имеют, что за человек возглавил российский спорт. Но были и те, кто знаком с новым министром и может оценить его качества. Мы собрали реакцию на смену спортивного руководства страны и самые яркие высказывания о нем.

Дмитрий Губерниев не жалел восклицательных знаков

Первым на назначение министра отреагировал известный комментатор Дмитрий Губерниев. В телеграме телеведущий в своей яркой и узнаваемой манере не пожалел восклицательных знаков.

«Ребята, я знал… Новый шеф российского спорта просто огромный молодец! – написал Губерниев. Олег Матыцин - великолепный профессионал , лучшей кандидатуры на пост министра спорта РФ сложно представить !!! Впереди у нового министра много работы , не сомневаюсь в нем и всегда буду рядом !!! Вперёд , Олег Матыцин !!!! Что касается кандидатуры вице - премьера Дмитрия Чернышенко !!!! Он был и остаётся крепким профессионалом , человеком слова и дела !!!! Состав кабинета министра весьма интересный и профессиональный!!!!»

Бизнес удивился

Но реакция самого популярного комментатора страны – скорее исключение. Большинство ничего не знало о новом министре спорта и слышало его фамилию чуть ли не впервые.

«К своему стыду ничего не знаю об Олеге Матыцине», - написал на совей странице в «Фейсбуке» глава российской букмекерской компании «Париматч».

И с ним были согласны многие, кто не интересовался со студенческим спортом. Президента Международной федерации университетского спорта Олега Матыцина действительно не очень хорошо знают в профессиональных лигах. Он загадка для тех, кто не пересекался с ним по линии Универсиад.

А боксер и депутат Николай Валуев в эфире «Радио КП» честно признался, что не знаком с новым министром. Но заметил, что у того неплохие позиции, чтобы постараться нормализовать отношния с ВАДА.

Мутко желает успехов

В круг же спортивных чиновников Олег Матыцин известен. Например экс-министр спорта Виталий Мутко довольно высоко оценил нового главу ведомства. «На самом деле Матыцин — спортивный человек, который обладает авторитетом и опытом в спорте, - заметил Виталий Мутко. - Он и сам спортсмен, да и человек, который занимался международной спортивной деятельностью. Считаю, что в мире спорта у него большой авторитет. Могу ему пожелать успехов».

Журова: Ну теперь Универсиаду у нас точно никто не отнимет

А лучшую оценку новому министру дала Светлана Журова. «Я его прекрасно знаю, работала с ним, он был моим деканом. Мы с ним в хороших и дружественных отношениях очень давно, - объяснила олимпийская чемпионка. - Могу точно сказать, что теперь у России будет очень тяжело отнять Универсиаду в Екатеринбурге. Тому, кто захочет это сделать – не получится это реализовать».

Кажется, у министерства спорта появился тот самый глава, который способен говорить и договариваться с ВАДА.

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