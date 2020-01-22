2020-01-22T14:59:30+03:00
Политика

Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Леонида Левина

Экс-глава комитета по информационной политике назначен на должность замруководителя аппарата правительства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Леонид Левин в 2013 годуЛеонид Левин в 2013 годуФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Государственная дума России досрочно прекратила депутатские полномочия бывшего главы комитета по информационной политике, технологиям и связи Леонида Левина. Соответствующий проект постановления был принят на пленарном заседании в среду, 22 января. Депутаты высказались единогласно.

Решение связано с тем, что ранее Левина назначили на должность заместителя руководителя аппарата правительства. Сайт kp.ru писал, что перестановка произошла в рамках смены состава правительства.

Помимо Левина заместителями главы аппарата кабмина стали Валерий Сидоренко,Светлана Андрющенко, Илья Трунин, Алексей Уваров, Ольга Чепурина и Игорь Шевченко.

Кроме того, президент России Владимир Путин подписал указ о новой структуре правительства, тем самым изменив порядок подчинения отдельных ведомств.

Кто вошёл в новое правительство.Объявлен состав нового правительства России. Обороной и энергетикой будут управлять прежние министры, а вот наукой, культурой, соцзащитой - новые

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Смена правительства»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин назвал нецелесообразным введение парламентской республики в России
"Я же не была неудачей в твоей жизни": в Москве девочка оставила стихи для мамы перед тем, как покончить с собой
Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Леонида Левина
Политолог оценил новые назначения в правительстве
Экс-глава Рособрнадзора прокомментировал назначение Кравцова министром просвещения
Роспотребнадзор ввёл при въезде в Россию дистанционное измерение температуры и анкетирование из-за коронавируса
Расшифровка записей чёрных ящиков с украинского Боинга пройдёт в Иране
Вирусолог оценил опасность китайского коронавируса
Путин призвал скорректировать потребительскую корзину россиян
Путин поручил не растягивать время при реализации изменений Конституции
Путин: сроки оформления документов на маткапитал сократят вдвое
Тина Канделаки: Матыцин — профессиональный теннисист. Надеюсь, его качеств хватит, чтобы вернуть авторитет российскому спорту
Бориса Джонсона пригласили на День Победы в Москву
В Серпухове при взрыве газовых баллонов погиб пожарный
Доллар подорожал до 62 рублей на Мосбирже
В Китае проводят масштабную дезинсекцию из-за коронавируса
В Госдуме оценили необходимость совершенствования системы ПРО
Матвиенко предложила расширить список должностей, на которых будет запрещено иметь иностранное гражданство
Правительство теперь обязано ежегодно докладывать Путину о ситуации с продовольственной безопасностью
Дворкович назван самые востребованные российские разработки
В Сирии боевики обстреляли западную часть Алеппо
Эксперты назвали плюсы и минусы идеи разрешить коллекторам собирать долги по ЖКХ
Китай принял меры для предотвращения распространения нового вируса в России
Мишустин поручил представить предложения по нацпроектам