Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Леонида Левина

22 Янв. 2020 2020-01-22T14:59:30+03:00

Леонид Левин в 2013 году Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Экс-глава комитета по информационной политике назначен на должность замруководителя аппарата правительства

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Государственная дума России досрочно прекратила депутатские полномочия бывшего главы комитета по информационной политике, технологиям и связи Леонида Левина. Соответствующий проект постановления был принят на пленарном заседании в среду, 22 января. Депутаты высказались единогласно.

Решение связано с тем, что ранее Левина назначили на должность заместителя руководителя аппарата правительства. Сайт kp.ru писал, что перестановка произошла в рамках смены состава правительства.

Помимо Левина заместителями главы аппарата кабмина стали Валерий Сидоренко,Светлана Андрющенко, Илья Трунин, Алексей Уваров, Ольга Чепурина и Игорь Шевченко.

Кроме того, президент России Владимир Путин подписал указ о новой структуре правительства, тем самым изменив порядок подчинения отдельных ведомств.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756008" frameborder="0"></iframe> Кто вошёл в новое правительство.Объявлен состав нового правительства России. Обороной и энергетикой будут управлять прежние министры, а вот наукой, культурой, соцзащитой - новые

ИСТОЧНИК KP.RU