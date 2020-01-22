Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Леонида Левина
Государственная дума России досрочно прекратила депутатские полномочия бывшего главы комитета по информационной политике, технологиям и связи Леонида Левина. Соответствующий проект постановления был принят на пленарном заседании в среду, 22 января. Депутаты высказались единогласно.
Решение связано с тем, что ранее Левина назначили на должность заместителя руководителя аппарата правительства. Сайт kp.ru писал, что перестановка произошла в рамках смены состава правительства.
Помимо Левина заместителями главы аппарата кабмина стали Валерий Сидоренко,Светлана Андрющенко, Илья Трунин, Алексей Уваров, Ольга Чепурина и Игорь Шевченко.
Кроме того, президент России Владимир Путин подписал указ о новой структуре правительства, тем самым изменив порядок подчинения отдельных ведомств.
Кто вошёл в новое правительство.Объявлен состав нового правительства России. Обороной и энергетикой будут управлять прежние министры, а вот наукой, культурой, соцзащитой - новые
ИСТОЧНИК KP.RU
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