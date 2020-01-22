2020-01-22T16:15:17+03:00
В мире

Президент Парагвая болен лихорадкой денге

Ранее у главы государства сильно ухудшилось самочувствие
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Президент Парагвая болен лихорадкой денгеПрезидент Парагвая болен лихорадкой денгеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес заразился опасной лихорадкой денге. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Хулио Массолени.

«Что касается здоровья президента, то он находится в целом в хорошем состоянии, мы располагаем результатами анализов, они подтверждают, что президент болен денге», - сказал министр в эфире телеканала ABC.

Массолени добавил, что Бенитес продолжит работу, но с некоторыми ограничениями.

Ранее министр сообщил, что у главы государства сильно ухудшилось самочувствие. Он уточнил, что у Бунитеса наблюдается температура 38,5, а также другие симптомы лихорадки. Кроме того, в последние недели президент посещал районы страны, где были зафиксированы вспышки заболевания.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в прошлом году об эпидемии лихорадки денге сообщили в Таиланде. В этой стране заболели по меньшей мере 30 тысяч человек, более 40 человек погибли. По данным Роспотребнадзора, за последние семь лет в России завезено более 1000 случаев лихорадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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