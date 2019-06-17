2019-06-17T19:51:43+03:00
Общество

В России зафиксировали около 200 случаев лихорадки денге за 2019 год

В связи с эпидемией лихорадки денге в Таиланде Роспотребнадзор усилил санитарный контроль за возвращающимися из Таиланда в пунктах пропуска через границу
Александр ДЖУМАЕВ
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С начала 2019 года Роспотребнадзор зафиксировал в России около 200 случаев заболевания лихорадки денгеС начала 2019 года Роспотребнадзор зафиксировал в России около 200 случаев заболевания лихорадки денгеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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С начала 2019 года Роспотребнадзор зафиксировал в России около 200 случаев заболевания лихорадки денге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"За последние семь лет в Российскую Федерацию завезено более 1000 случаев лихорадки денге. Это связано с увеличением объемов туристических потоков в страны неблагополучные по лихорадке денге", - говорится в заявлении представителей ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что лихорадка денге передается через укус переносчиков - комаров, которые могут заражаться от заболевших людей или животных. Несмотря на то, что вакцины от этого заболевания не существует, однако в отсутствии переносчика не представляется эпидемиологической опасности

Ранее сайт kp.ru сообщал об эпидемии лихорадки денге в Таиланде. С начала года в стране заболели порядка 30 тысяч человек, более 40 человек погибли. В связи с этим Роспотребнадзор рекомендовал туристам соблюдать меры предосторожности; ведомство также усилило санитарный контроль за возвращающимися из Таиланда в пунктах пропуска через границу

Лихорадка денге является опасным вирусным заболеванием. Оно наиболее широко распространено в регионах с тропическим и субтропическим климатом. Основными симптомами лихорадки денге являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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