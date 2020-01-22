Фонду президентских грантов дополнительно выделили 3 млрд рублей на софинансирование региональных конкурсов для НКО

22 Янв. 2020 2020-01-22T17:57:58+03:00

Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Липецкой области. Фото: Михаил Метцель/ТАСС.

Объем федеральной поддержки может составить от 30 до 70%

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На софинансирование региональных проектов по линии Фонда президентских грантов дополнительно выделяется 3 млрд рублей в год. Об этом 22 января на встрече с общественностью в Липецкой области сообщил президент России Владимир Путин.

Глава государства затронул тему дополнительной федеральной поддержки некоммерческих организаций в беседе с руководителем проекта «Охрана, мониторинг и изучение археологического наследия Липецкой области» Александром Бессудновым. Его проект вошел в сотню лучших реализованных проектов, получивших поддержку Фонда президентских грантов в 2017 году. Как отметил Александр Бессуднов, бюджеты региональных конкурсов невелики. Между тем, появляется все больше проектов, достойных федерального софинансирования.

По словам генерального директора Фонда президентских грантов Ильи Чукалина, региональные проекты могут финансироваться в размере от 30 до 70% в зависимости от возможностей каждого конкретного региона.

- Объем софинансирования будет зависеть от бюджетной обеспеченности регионов. Если регион богатый, он сможет претендовать на 30% софинансирования, а если у региона сложная ситуация с бюджетной обеспеченностью, то, мы это обсуждаем, возможно будет не меньше 50%, а может и 70% софинисирования от нас, - рассказал Илья Чукалин агентству ТАСС.

По его мнению, такой формат позволит начинающим некоммерческим партнерствам сначала получить небольшую помощь на региональном уровне, научиться эффективно расходовать целевые средства и развивать проекты. А затем, на основе полученного опыта, обращаться за федеральной поддержкой.

Илья Чукалин подчеркнул, что субсидия Фонда президентских грантов будет увеличена именно для софинансиования региональных грантов.

- Она сейчас составляет 8 миллиардов рублей, а будет увеличена до 11 ммиллиардов рублей, - сообщил руководитель Фонда.