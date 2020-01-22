Британская Палата лордов приняла билль о Brexit

22 Янв. 2020 2020-01-22T22:08:54+03:00

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В среду, 22 января, британская Палата лордов приняла законопроект о выходе Соединённого Королевства из Европейского союза.

Таким образом документ, который включает в себя сделку с Евросоюзом по условиям процесса, получил одобрение обеих палат британского парламента. Теперь его должна подписать Королева Елизавета II.

Палата лордов оказалась вынуждена утвердить документ после того, как нижняя палата британского парламента (Палата общин) отвергла все предложенные пэрами поправки.

Напомним, в письме, 23 декабря правительство Великобритании сообщила, что королевство перестало готовиться к «жесткому» Brexit. Депутаты британской Палаты общин приняли в третьем чтении проект закона о выходе из ЕС 10 января и Лондон намерен заключить сделку с Евросоюзом до 31 января текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU