Великобритания перестала готовиться к "жесткому" Brexit

7 Янв. 2020 2020-01-07T08:20:45+03:00

Лондон планирует заключить сделку с Евросоюзом до 31 января 2020 года

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Великобритания перестала готовиться к "жесткому" сценарию выхода страны из Европейского Союза без сделки. Об этом говорится в письме, которое было распространено министерством по делам Brexit еще 23 декабря.

Документ предписывает прекращение подготовки к процессу. Решение было принято после того, как большинство депутатов британского парламента одобрило законопроект о выходе страны из состава международного объединения по плану правительства Бориса Джонсона.

Сайт kp.ru писал, что до этого проект Brexit четыре раза отклоняли. Принять документ удалось после того, как консервативная партия получила большинство голосов в парламенте. Согласно ему, страна должна выйти из ЕС до 31 января.

Осуществление же кризисного плана Yellowhammer прекращается, как и выделение денег на него. Задействованные в подготовке чиновники вернутся к исполнению своих основных обязанностей, передает Sky News.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/722132" frameborder="0"></iframe> Борис Джонсон стал новым премьер-министром Великобритании.Люди не верили, а он всё-таки стал премьер-министром Великобритании!

ИСТОЧНИК KP.RU