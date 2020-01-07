2020-01-07T08:20:45+03:00
Политика

Великобритания перестала готовиться к "жесткому" Brexit

Лондон планирует заключить сделку с Евросоюзом до 31 января 2020 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Великобритания отказалась от подготовки к «жесткому» BrexitВеликобритания отказалась от подготовки к «жесткому» BrexitФото: REUTERS
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Великобритания перестала готовиться к "жесткому" сценарию выхода страны из Европейского Союза без сделки. Об этом говорится в письме, которое было распространено министерством по делам Brexit еще 23 декабря.

Документ предписывает прекращение подготовки к процессу. Решение было принято после того, как большинство депутатов британского парламента одобрило законопроект о выходе страны из состава международного объединения по плану правительства Бориса Джонсона.

Сайт kp.ru писал, что до этого проект Brexit четыре раза отклоняли. Принять документ удалось после того, как консервативная партия получила большинство голосов в парламенте. Согласно ему, страна должна выйти из ЕС до 31 января.

Осуществление же кризисного плана Yellowhammer прекращается, как и выделение денег на него. Задействованные в подготовке чиновники вернутся к исполнению своих основных обязанностей, передает Sky News.

Борис Джонсон стал новым премьер-министром Великобритании.Люди не верили, а он всё-таки стал премьер-министром Великобритании!

ИСТОЧНИК KP.RU

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