Депутаты британской Палаты общин приняли билль о Brexit

9 Янв. 2020 2020-01-09T22:11:59+03:00

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Депутаты британской Палаты общин приняли в третьем чтении проект закона о выходе королевства из ЕС. Уточняется, что билль поддержали 330 голосами при 231 против. Документ включает в себя сделку с Евросоюзом по условиям процесса.

Уточняется, что следующим этапом станет рассмотрение законопроекта Палатой лордов.

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ИСТОЧНИК KP.RU