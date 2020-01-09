Депутаты британской Палаты общин приняли билль о Brexit
Уточняется, что документ поддержали 330 голосами при 231 против
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Депутаты британской Палаты общин приняли в третьем чтении проект закона о выходе королевства из ЕС. Уточняется, что билль поддержали 330 голосами при 231 против. Документ включает в себя сделку с Евросоюзом по условиям процесса.
Уточняется, что следующим этапом станет рассмотрение законопроекта Палатой лордов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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