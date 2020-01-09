2020-01-09T22:11:59+03:00
В мире

Депутаты британской Палаты общин приняли билль о Brexit

Уточняется, что документ поддержали 330 голосами при 231 против
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Депутаты британской Палаты общин приняли в третьем чтении проект закона о выходе королевства из ЕС. Уточняется, что билль поддержали 330 голосами при 231 против. Документ включает в себя сделку с Евросоюзом по условиям процесса.

Уточняется, что следующим этапом станет рассмотрение законопроекта Палатой лордов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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