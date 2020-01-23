Ученые нашли причину, по которой женщины живут дольше мужчин

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:19:03+03:00

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Ученые из Дании и Нидерландов назвали причину, по которой женщины живут дольше мужчин. По мнению исследователей, виной всему пагубные привычки и эту гипотезу им удалось доказать, проанализировав тысячи данных о продолжительности жизни респондентов.

В качестве базы для изучения ученые из Грёнингенского университета и университета Южной Дании взяли сведения о продолжительности жизни обеспеченных женщин и мужчин в возрасте от 50 до 85 лет в Северной Америке, Европе и Океании за период с 1950 по 2015 год.

Проверив множество различных параметров, специалисты озвучили, что в 1950 году мужчины жили на 2,5 года меньше женщин. А уже к 1980-му на 4,5 года. К 2015-му разница снова сократилась и составила около двух лет.

Объяснение этому есть – виной всему пагубные привычки. Мужчины начинают курить раньше женщин и делают это чаще. В тот период когда женщины пристрастились к курению, ученые только установили вред от пагубной привычки.

- Сегодня, спустя десятилетия, эффект курения (смерть) реже встречается среди мужчин, но всё чаще у пожилых женщин, которые курили в прошлом. То есть мужчины начали курить первыми, потом пришла волна смертей. В этот момент массово закурили женщины, и вторая волна уже пришлась на них, — объяснили эксперты.

Для того, чтобы продлить жизнь, нужно по возможности отказаться от вредной привычки, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU