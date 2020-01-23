Стендап-комик Александр Долгополов покинул Россию

23 Янв. 2020 2020-01-23T11:22:31+03:00

Молодой человек вернется в страну, если полиция решит не возбуждать уголовное дело

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Стендап-комик Александр Долгополов, в отношении которого была начата проверка на предмет оскорбления чувств верующих, покинул Россию. Об этом сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

"Мой доверитель уехал из России. Это связано с доследственной проверкой, которая начата после заявления человека, усмотревшего в видеоролике Долгополова оскорбление своих религиозных чувств", - пояснил представитель стороны защиты.

Соловьев добавил, что в отношении Долгополова пока не было возбуждено дела, и если молодому человеку не будет грозить уголовное преследование, то он вернется в страну.

Сайт kp.ru писал, что, по словам самого комика, им заинтересовалась полиция Орехово-Зуева. Правоохранители обратились в петербургский стендап-клуб HopHead, поскольку прошлогодний ролик под названием "Александр Долгополов - новый час шуток" был записан именно там, и попросили предоставить информацию об артисте.

Когда молодой человек планирует вернуться в стране, неизвестно, но на его официальном сайте говорится о запланированных на январь выступлениях в Обнинске, Москве и Ярославле, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU