"Для эффективного управления": В США объяснили присутствие своих военнослужащих в Сирии

23 Янв. 2020 2020-01-23T11:34:38+03:00

По словам генерала, сирийские власти не могут в полной мере обеспечить борьбу с террористами

Изменить размер текста: A A

Заместитель командующего операцией против ИГ* Алекс Гринквич заявил, что сирийские власти не смогут обеспечить "эффективное управление" в борьбе с террористами, поэтому в регионе остаются войска США.

К настоящему времени большая часть территории Сирии освобождена от боевиков силами сирийской армии и российских военных.

*запрещенная на территории РФ террористическая группировка

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU