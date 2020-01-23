"Для эффективного управления": В США объяснили присутствие своих военнослужащих в Сирии
По словам генерала, сирийские власти не могут в полной мере обеспечить борьбу с террористами
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Заместитель командующего операцией против ИГ* Алекс Гринквич заявил, что сирийские власти не смогут обеспечить "эффективное управление" в борьбе с террористами, поэтому в регионе остаются войска США.
К настоящему времени большая часть территории Сирии освобождена от боевиков силами сирийской армии и российских военных.
*запрещенная на территории РФ террористическая группировка
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ИСТОЧНИК KP.RU