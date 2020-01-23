Врачи назвали симптомы опасного «китайского» вируса

23 Янв. 2020 2020-01-23T11:48:38+03:00

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За ситуацией с распространением нового коронавируса в Китае наблюдает весь мир. Врачи призывают россиян не поддаваться панике, там более пока поводов для тревог нет.

Ведущий научный сотрудник Института вирусологии им. Ивановского, профессор Николай Малышев рассказал о вирусе 2019-nCoV и назвал основные симптомы, на которые нужно обратить внимание.

У коронавируса специфическая клиническая картина: у пациента наблюдается сильная интоксикация, одышка из-за повреждения легочной ткани и быстрое развитие пневмонии, причем двусторонней.

- Другие воспаления имеют иные симптомы. Сильно сомневаюсь, что новый коронавирус уже мог до нас дойти. Не стоит забывать, что усилен контроль на возможном пути заболевания, - комментирует специалист сайту mk.ru.

Медики пока не уверены до конца, как передается болезнь. Но есть все основания полагать, что вирус не обладает высокой способностью к передаче, как ветрянка или корь.

- Сегодня уже расшифрован его геном. И несмотря на то что он передается от человека к человеку, полностью он еще не адаптирован к такой передаче, - заключил Малышев.

В свою очередь врач-эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев напомнил, что при любых респираторных заболеваниях нужно обратиться к врачу.

Медик проведет диагностику и выявит точное заболевание. Всем, кто приехал из Китая советуют следить за своим состоянием. А в случае повышения температуры, кашля или симптомов интоксикации немедленно вызывать врача. Инкубационный период нового вируса еще не известен.

Тем временем власти Китая закрыли «родину» нового коронавируса – город Ухань. Всех горожан обязали носить защитные маски в общественных местах. В стране проводят масштабную дезинсекцию, а всех прибывших из Уханя проверяют с помощью тепловизоров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756123" frameborder="0"></iframe> В Китае проводят дезинфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU