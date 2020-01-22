В Китае проводят масштабную дезинсекцию из-за коронавируса

22 Янв. 2020 2020-01-22T12:46:23+03:00

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"Китайская" пневмония продолжает распространяться по миру. Сначала случаи заражения были зафиксированы в самой КНР, Таиланде, Японии и Южной Корее, а недавно коронавирус добрался до Соединенных Штатов.

Число зараженных достигло 440 человек, девять пациентов скончались. В республике начали проводить масштабную дезинсекцию. Также контролируются все аэропорты, вокзалы и паромные терминалы.

Прибывших из Уханя проверяют тепловыми сканерами, ведь именно с этого города "поползла" зараза. Также пассажиров осматривают непосредственно на борту самолетов. Большая часть жителей Китая теперь носят маски.

Людей проверяют прямо в самолетахФото: REUTERS

Сайт kp.ru писал, что впервые о вспышке пневмонии неизвестного типа заговорили в конце декабря 2019 года. Тогда была установлена связь вируса с рынком морепродуктов в Ухане. У всех заболевших поднималась температура, начинался кашель, наблюдалась нехватка воздуха. Рентген выявил пневмонию, а возбудителем, как оказалось, стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

Ученые думали, что он передается лишь от животного к человеку, но это оказалось не так. Люди стали заражаться друг от друга. В российских аэропортах усилили меры безопасности. 22 января состоится экстренное заседание Всемирной организации здравоохранения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756123" frameborder="0"></iframe> В Китае проводят дезинфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU