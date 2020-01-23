2020-01-23T03:46:44+03:00
В мире

Власти Китая закрыли «родину» нового коронавируса – город Ухань

Всех горожан обязали носить защитные маски в общественных местах
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 17 человекЖертвами нового коронавируса в Китае стали уже 17 человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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С утра 23 января жителям китайского города Ухань (административный центр провинции Хубэй), который считается «родиной» нового коронавируса 2019-nCoV временно запрещено покидать пределы города, чтобы предотвратить дальнейшее распространение эпидемии, сообщает Центральное телевидение Китая.

В Ухане будет приостановлена работа общественного транспорта, закрыт аэропорт и вокзалы, а всех горожан обязали в общественных местах носить защитные маски. Заместитель губернатора провинции Хубэй Ян Юньянь, занимающийся вопросами здравоохранения, пояснил: это касается всех без исключения многолюдных мест – от гостиниц с ресторанами до библиотек и магазинов. Защитные маски также должны надевать все работники как государственных, так и частных учреждений.

Напомним, как писал сайт kp.ru, из-за нового коронавируса в Китае скончались уже 17 человек, число заболевших, по последним данным, возросло до 473.

ИСТОЧНИК KP.RU

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