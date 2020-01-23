2020-01-23T08:39:39+03:00
Общество

Весь багаж из Юго-Восточной Азии начали проверять из-за коронавируса

Россельхознадзор начал массовые проверки
Елена АКИМОВА
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В России проверяют все посылки, которые приходят из Юго-Восточной АзииВ России проверяют все посылки, которые приходят из Юго-Восточной АзииФото: REUTERS
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Из-за вспышки коронавируса в Китае всех пассажиров и багаж, который пребывает из данной страны, проверяют. Инспекторы Россельхознадзора следят, чтобы в Россию не попали зараженные товары.

Сотрудники ведомства вместе с таможенной службой проводят стопроцентный досмотр багажа и ручной клади пассажиров. Пока о прекращении усиленного режима контроля речи не идет.

Вся животноводческая продукция без заводской упаковки и не прошедшая термическую обработку (она позволяет уничтожить вирусы) изымается. Ввоз мясной продукции из Китая уже запрещен. Это связано с систематическими нарушениями и неблагополучной обстановкой по опасным болезням животных (вспышки африканской чумы свиней и ящура).

Подобный контроль связан с опасностью передачей вируса, ученые не исключат, что заболевание может попасть в Россию через замороженные продукты и посылки, сообщает газета "Известия".

Ранее в Санкт-Петербурге с подозрением на «китайский» коронавирус был госпитализирован 23-летний пассажир, прилетевший с страну из Шанхая. Сейчас медики устанавливают чем именно заболел парень.

Также стало известно о случаях заражения коронавирусом нового типа в Японии, Южной Корее и Таиланде. Ученые до сих пор не могут понять, как именно болезнь передается человеку. Специфического, то есть противовирусного лечения тоже не существует - как, впрочем, и для большинства вирусных инфекций.

По данным на 22 января 2020 года, от заболевания скончалось 17 человек. Между тем петербургские медики призывают не паниковать - но на всякий случай усиливают кордоны.

В Китае проводят дезинфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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