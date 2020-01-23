2020-01-23T12:57:28+03:00
Экономика

Греф назвал условие ухода с поста главы Сбербанка

Председатель правления оставит должность, если стратегию развития организации решат изменить
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава Сбербанка Герман ГрефГлава Сбербанка Герман ГрефФото: Тимур ХАНОВ
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Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если стратегия развития кредитной организации кардинально изменится. Однако он все же уверен в том, что вектор движения останется прежним даже после смены основного акционера.

Сайт kp.ru писал, что сейчас более 50% ценных бумаг Сбербанка принадлежат Центробанку России. Правительство считает, что финансовый регулятор не должен быть участником организаций, за которыми надзирает, поэтому обсуждается его выход из капитала конгломерата. Контрольный пакет акций может быть передан другой госструктуре.

Греф заявил, что позитивно относится к возможным изменениям, однако пока все еще находится на стадии осознания.

"Я глубоко убежден, что стратегия правильная, практика это доказывает. Я, когда приходил на свою позицию, приходил с концепцией. Если концепция будет изменена, я не вижу своего места в компании", - сказал председатель правления в интервью телеканалу "Россия 24".

ИСТОЧНИК KP.RU

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