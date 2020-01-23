2020-01-23T12:53:12+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Китае превысило 600 человек

Большая часть случаев заражения зафиксирована в городе Ухань
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Число заболевших коронавирусом в Китае вырослоЧисло заболевших коронавирусом в Китае вырослоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Число заболевших новым видом пневмонии в Китае достигло 617 человек. Об этом сообщили в государственном комитете Китая по вопросам здравоохранения.

По данным ведомства, больше всего заболевших — 444 человек — зафиксировано в городе Ухань, провинции Хубэй. На этот же регион приходятся все 17 летальных исходов, зарегистрированных на сегодняшний день.

В настоящее время работа всех городских автобусов, метро и даже поездов временно приостановлена. Специалисты регулярно моют улицы с использование дезинфицирующих растворов, чтобы не допустить распространения инфекции, передает сайт телеканала «Звезда».

Добавим, что коронавирус нового типа распространился и за пределы Китая. В других странах также зафиксированы случаи этого заболевания, правда единичные. Так, по несколько заболевших удалось выявить в Таиланде, Республике Корея, США и Японии.

Как отметили в Роспотребнадзоре, вероятность распространения этого заболевания на территории России низкая, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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