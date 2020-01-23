2020-01-23T12:56:47+03:00
В мире

Путин: антисемитизм заканчивается Освенцимом

Президент заявил об этом на Дне памяти жертв Холокоста в Израиле
Ася КУЗНЕЦОВА
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Утром 23 января президент Путин прибыл в ИзраильУтром 23 января президент Путин прибыл в ИзраильФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин заявил на праздновании 75-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим и Дня памяти жертв Холокоста о необходимости быть очень внимательными, чтобы не допустить повторения истории.

- Антисемитизм заканчивается Освенцимом, нужно быть очень внимательными, чтобы не допустить повторения истории, - сказал Путин

Напомним, что утром 23 января президент Путин прибыл в Израиль. Его визит продлится один день вместо запланированных двух из-за формирования нового правительства России.

Путин стал главным иностранным гостем на Всемирном форуме "Сохраним память о Холокосте, боремся с антисемитизмом", а также присутствовал на церемонии открытия стелы "Свеча памяти" в центре Иерусалима. Далее президент планирует посетить церемонию передачи ордена Мужества родственникам Леона Фельдгендлера, героя восстания пленников лагеря смерти Собибор.

Путин в ходе визита также проведёт встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Израиля Реувеном Ривлином, с патриархом Иерусалимским Феофилом III и матерью израильтянки Наамы Иссахар, отбывающей наказание за контрабанду наркотиков в России.

Визит Путина в Израиль.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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