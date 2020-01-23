Путин: антисемитизм заканчивается Освенцимом
Президент России Владимир Путин заявил на праздновании 75-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим и Дня памяти жертв Холокоста о необходимости быть очень внимательными, чтобы не допустить повторения истории.
- Антисемитизм заканчивается Освенцимом, нужно быть очень внимательными, чтобы не допустить повторения истории, - сказал Путин
Напомним, что утром 23 января президент Путин прибыл в Израиль. Его визит продлится один день вместо запланированных двух из-за формирования нового правительства России.
Путин стал главным иностранным гостем на Всемирном форуме "Сохраним память о Холокосте, боремся с антисемитизмом", а также присутствовал на церемонии открытия стелы "Свеча памяти" в центре Иерусалима. Далее президент планирует посетить церемонию передачи ордена Мужества родственникам Леона Фельдгендлера, героя восстания пленников лагеря смерти Собибор.
Путин в ходе визита также проведёт встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Израиля Реувеном Ривлином, с патриархом Иерусалимским Феофилом III и матерью израильтянки Наамы Иссахар, отбывающей наказание за контрабанду наркотиков в России.
Визит Путина в Израиль.Дмитрий СМИРНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU