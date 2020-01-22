22 Янв. 2020 2020-01-22T17:59:34+03:00

Путин сократил визит в Израиль и Палестину на один день Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Визит президента России Владимира Путина в Израиль и Палестину сокращён на день в связи с формированием нового правительства. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Раньше визит планировался двухдневный, но в связи с ситуацией с обновлением нашего правительства мы сократили эту поездку, сделав ее в один день», - рассказал помощник главы государства.

Ушаков отметил, что «все основные мероприятия удалось компактно уложить в один день» и единственное - российская сторона не смогли присутствовать на торжественном обеде, который вечером 22 января устраивают в честь иностранных гостей.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее в Кремле заявили, что график Путина в ходе поездки в Израиль «очень насыщенный» и поэтому контакты с лидерами других государств если и будут, то очень короткими.

Напомним, 15 января после оглашения послания президента России Федеральному собранию, в котором были предложены изменения Конституции России, правительство в полном составе подало в отставку. 22 января был утверждён новый состав кабмина, который обновился наполовину.

ИСТОЧНИК KP.RU