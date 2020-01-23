2020-01-23T13:56:18+03:00
Политика

Население Украины сократилось на 11,45 миллиона человек с 2001 года

Данные приведены без учета "оккупированных" территорий страны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Численность населения Украины сократилась на 11,45 миллиона человек по сравнению с 2001 годом. На настоящий момент в стране проживают 37 миллионов граждан. Такие данные представил министр кабинета министров Дмитрий Дубилет со ссылкой на результаты пробной переписи.

"Три метода дали приблизительно одинаковый результат – 37,289 миллиона человек на территории Украины. К сожалению, эта цифра не включает людей, которые постоянно проживают за границей и на оккупированных территориях", - сказал политик.

Он добавил, что только в столице по состоянию на 1 декабря 2019 года проживали 3,7 миллиона человек.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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