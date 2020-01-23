В России создадут регистр льготников по лекарствам

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:19:57+03:00

После создания регистра россиянам должно быть абсолютно ясно "что им положено, к какой категории льготников они относятся" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Регистр россиян, имеющих право на льготное обеспечение лекарствами, должен появиться до конца года, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова и отметила, что это поручение президента.

- Это одно из поручений президента, которое мы с вами реализовываем. Реализовать его нужно будет в полном объеме уже до конца этого года. Речь идёт о внедрении единого регистра граждан, имеющих право на льготное обеспечение лекарственными препаратами. Обращаю ваше внимание, что это принятие закона и внедрение регистра до конца этого года, - заявила Голикова, выступая в Минздраве России и представляя коллективу нового министра.

Вице-премьер добавила, что по итогам работы россиянам должно быть абсолютно ясно "что им положено, к какой категории льготников они относятся". Голикова отметила, что результатом станет также окончание перебоев поставок лекарственных препаратов, случавшиеся в отдельных регионах России.

ИСТОЧНИК KP.RU