Россиянин умер в бассейне на Бали

23 Янв. 2020 2020-01-23T17:16:38+03:00

Он выполнял дыхательные упражнения, которые ему доктор не советовал делать в воде

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На острове Бали в Индонезии погиб 30-летний россиянин. Его обнаружил приятель в деревне Унгасан в бассейне у дома, который снимал мужчина. 29-летний гость вытащил приятеля из воды и попытался оказать первую помощь, когда не помогло -вызвал врачей.

Известно, что 30-летний мужчина приехал на популярный курорт заниматься серфингом. Заранее провел консультации с врачом-тренером по серфингу, который посоветовал делать ему комплекс дыхательных упражнений, но с оговоркой - выполнять их запрещено в воде.

В полиции и друг погибшего предполагают, что россиянин ослушался совета врача, сообщает издание Antaranews. Он и ранее нарушал этот запрет тренера. Погибшего зовут Владимир, он бывший спортсмен, со слов друзей у него не было проблем со здоровьем. Тело россиянина на период проведения следственных действий будет находиться на Бали.

В 2019 году россиянка погибла на Бали после прыжка с водопада.

ИСТОЧНИК KP.RU