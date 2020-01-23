Китаянка с подозрением на коронавирус обманом пошла медицинский контроль в аэропорту Парижа

23 Янв. 2020 2020-01-23T18:56:46+03:00

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Жительница города Ухань из Китая с симптомами коронавируса смогла обмануть медицинский контроль в аэропорту Парижа. Один из признаков заболевания – высокая температура. Поэтому на границе всех пассажиров из Китая проверяют с помощью тепловых датчиков. Но женщина приняла жаропонижающие препараты и благополучно вышла из территории аэропорта. Установить личность и все-таки направить на обследование ее удалось только после того, как она сама написала в соцсети Wecha, что схитрила при прохождении контроля.

- Недавно посольство Китая получило звонки и письма от китайских граждан, сообщивших о жительнице города Ухань, разместившей в соцсети Wechat информацию о том, что у нее были симптомы лихорадки и кашель, но она приняла жаропонижающие и сумела пройти контроль в аэропорту и проникнуть на территорию Франции,- сказано в сообщении диппредставительства Китая во Франции.

Жертвами коноравируса стали уже 17 человек. Власти Китая, чтобы предотвратить распространение заболевания закрыли два города, включая Ухань, где изначально и произошла вспышка новой формы пневмонии. Число заболевших превышает 600 человек. В Пекине закрыли для туристов музейный комплекс Запретный город.

ИСТОЧНИК KP.RU