2020-01-23T18:23:38+03:00
В мире

В Пекине из-за нового коронавируса закрыли Запретный город

Объявление сделала администрация музейного комплекса
Юлия САЛЬНИКОВА
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От коронавируса погибли уже 17 человекОт коронавируса погибли уже 17 человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Китае продолжают закрывать города, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса. Закрыты на въезд и выезд два китайских города, включая Ухань, где зафиксировали первые случаи заболевания, это произошло в конце декабря 2019 года. Тогда врач сообщили о неизвестной ранее форме пневмонии. Исследования показали, что людей губит мутировавший штамм вируса, который сочетает в себе сразу два вида коронавируса. По одной из версий распространяться заболевание начало от животных. Вероятной причиной стал суп из летучих мышей, который продают на рынке Уханя.

Пекин в список закрытых городов не попал, но здесь 23 января объявили о приостановке работы Запретного города. Это музейный комплекс «Древний дворец», который с 25 января перестанет принимать гостей, чтобы избежать распространения вируса среди персонала.

- О возобновлении работы музея будет сообщено отдельно,- сообщают в музее.

Российские ученые ведут переговоры с китайскими коллегами, чтобы получить образец вируса. С его помощью планируют создать лекарство от этого заболевания.

От коронавируса скончались уже 17 человек, заразились больше 600.

ИСТОЧНИК KP.RU

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