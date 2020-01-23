В Пекине из-за нового коронавируса закрыли Запретный город
В Китае продолжают закрывать города, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса. Закрыты на въезд и выезд два китайских города, включая Ухань, где зафиксировали первые случаи заболевания, это произошло в конце декабря 2019 года. Тогда врач сообщили о неизвестной ранее форме пневмонии. Исследования показали, что людей губит мутировавший штамм вируса, который сочетает в себе сразу два вида коронавируса. По одной из версий распространяться заболевание начало от животных. Вероятной причиной стал суп из летучих мышей, который продают на рынке Уханя.
Пекин в список закрытых городов не попал, но здесь 23 января объявили о приостановке работы Запретного города. Это музейный комплекс «Древний дворец», который с 25 января перестанет принимать гостей, чтобы избежать распространения вируса среди персонала.
- О возобновлении работы музея будет сообщено отдельно,- сообщают в музее.
Российские ученые ведут переговоры с китайскими коллегами, чтобы получить образец вируса. С его помощью планируют создать лекарство от этого заболевания.
От коронавируса скончались уже 17 человек, заразились больше 600.
ИСТОЧНИК KP.RU