22 Янв. 2020 2020-01-22T17:59:53+03:00

Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 17 человек Фото: REUTERS

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В Китае выросло число жертв коронавируса нового типа. По последним данных умерло уже 17 человек. Помимо этого, количество подтвержденных случаев заболевания возросло до 444. Об этом сообщил глава комитета по делам здравоохранения провинции Хубэй Ян Юньянь.

«По данным на 20:00 по местному времени 15:00 мск количество инфицированных в провинции Хубэй составило 444, 17 человек умерли»

Напомним, новый тип коронавируса стал распространяться в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Как сообщал сайт kp.ru, китайские власти призвали граждан не ездить в Ухань, а прибывших из этого города пассажиров проверяют с помощью тепловых сканеров. По стране проводят масштабную дезинсекцию.

Ранее в КНР предупредили о возможности мутации этого вируса, который может распространяться не только воздушно-капельным путём. Вскоре состоится экстренное заседание Всемирной организации здравоохранения, посвященное проблеме распространения «китайской пневмонии».

ИСТОЧНИК KP.RU