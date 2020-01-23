Мужчина устроил стрельбу в бизнес-центре Армении
Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту стрельбы в бизнес-центре Еревана. Мужчина, открывший огонь, пытался попасть в офис бывшего президента страны Роберта Кочаряна.
ЧП произошло днем. Вооруженный человек вошел в «Эребуни плаза» и открыл огонь из пистолета. В фойе здания он захватил заложника и потребовал пропустить его за турникеты.
Вскоре на месте были сотрудники правоохранительных органов и спецназ. Мужчину удалось убедить сдаться, в итоге он был задержан. Никто из людей не пострадал.
Сейчас мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по трем статьям, сообщает Пятый канал.
Возбуждено уголовное дело после стрельбы в бизнес-центре Еревана.
ИСТОЧНИК KP.RU