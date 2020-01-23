В ФАС определили список обязательных российских приложений для смартфонов

23 Янв. 2020 2020-01-23T22:36:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Производителей смартфонов и планшетов обяжут предустанавливать на гаджеты для продажи на российском рынке отечественные приложения. Еще в 2018 году с таким предложением выступили специалисты ФАС (Федеральной антимонопольной службы). В 2019 году поправки в закон о связи подготовили для дальнейшего рассмотрения в Госдуме в Минкомсвязи. Законопроект был принят в первом чтениидепутатами, изменения должны вступить в силу с 1 июля 2020 года.

Как сообщают Hi-tech, в список обязательных приложений попадут отечественный антивирус, навигатор, поисковик, мессенджеры, соцсети, «Госуслуги», а также платежная система «Мир».

При этом, производителей хотят обязать устанавливать обязательные приложения в два этапа. Первый - с июля 2020 года - установят карты и поисковик. В 2021 году - антивирус, соцсети и менеджеры, а в 2022 году - платежные системы.

Пока не решен вопрос, как будут поступать с гаджетами от Apple.

ИСТОЧНИК KP.RU