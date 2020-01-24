Пользователи жалуются на сбой в работе сервисов Google

24 Янв. 2020 2020-01-24T01:02:14+03:00

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Жители некоторых стран мира сообщили об очередном сбое в работе сервисов компании Google – поисковой системы, популярного видеохостинга YouTube и почтового сервиса Gmail. На неполадки жалуются пользователи из Соединенных Штатов, стран Латинской Америки и Европы. Из России таких сообщений поступило немного и, в основном, из Москвы.

По данным сайта Downdetector, фиксирующего сообщения о сбоях в работе популярных интернет-ресурсов, большинство пользователей (около 65%) не могут войти в свою учетную запись, у 34% не работает поисковик. Многие жалуются, что не могут посмотреть видеоролики на YouTube, а у обладателей почтовых ящиков Gmail возникли проблемы с входом в аккаунт.

Напомним, как писал сайт kp.ru, когда случился глобальный сбой в работе YouTube, пользователи окрестили неполадки «концом света» и принялись наперебой острословить на тему «как дальше жить» без «новых видосиков».

ИСТОЧНИК KP.RU