Жертвами шторма «Глория» в Испании стали 13 человек, пострадали около 80

24 Янв. 2020 2020-01-24T01:51:59+03:00

В стране прошла одна из самых сильных бурь за последние годы [фото]

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Жертвами обрушившегося на Испанию шторма «Глория», который сопровождался сильным ветром, большими волнами, дождями и снегопадом, стали не менее 13 человек, пострадали около 80. Ранее сообщалось о десяти погибших и четверых пропавших без вести. Пока неизвестна судьба еще одного человека.

Служба Гражданской защиты страны на своей странице в Twitter сообщила, что найдено тело одного из пропавших в каталонской провинции Таррагона. Это 50-летний мужчина, в шторм ловивший рыбу среди скал.

Сейчас погода улучшилась, но предупреждение все еще действует в нескольких провинцияхФото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 23 января, из-за непогоды было приостановлено движение высокоскоростных поездов на участке, соединяющем Испанию и Францию, передает газета El Periodico. Погода уже улучшилась, но экстренное предупреждение все еще действует в нескольких провинциях.

В Испании прошла одна из самых сильных снежных бурь за последние годыФото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, как писал сайт kp.ru, одна из самых сильных снежных бурь за последние годы обрушилась на Испанию в воскресенье. Были закрыты дороги и порты, отменены занятия в школах, многие населенные пункты остались без электричества, а из пострадавших районов эвакуировали людей.

ИСТОЧНИК KP.RU