Жертвами шторма «Глория» в Испании стали 13 человек, пострадали около 80
Жертвами обрушившегося на Испанию шторма «Глория», который сопровождался сильным ветром, большими волнами, дождями и снегопадом, стали не менее 13 человек, пострадали около 80. Ранее сообщалось о десяти погибших и четверых пропавших без вести. Пока неизвестна судьба еще одного человека.
Служба Гражданской защиты страны на своей странице в Twitter сообщила, что найдено тело одного из пропавших в каталонской провинции Таррагона. Это 50-летний мужчина, в шторм ловивший рыбу среди скал.
Сейчас погода улучшилась, но предупреждение все еще действует в нескольких провинцияхФото: GLOBAL LOOK PRESS
В четверг, 23 января, из-за непогоды было приостановлено движение высокоскоростных поездов на участке, соединяющем Испанию и Францию, передает газета El Periodico. Погода уже улучшилась, но экстренное предупреждение все еще действует в нескольких провинциях.
В Испании прошла одна из самых сильных снежных бурь за последние годыФото: GLOBAL LOOK PRESS
Напомним, как писал сайт kp.ru, одна из самых сильных снежных бурь за последние годы обрушилась на Испанию в воскресенье. Были закрыты дороги и порты, отменены занятия в школах, многие населенные пункты остались без электричества, а из пострадавших районов эвакуировали людей.
ИСТОЧНИК KP.RU