В Болгарии трех россиян обвинили в покушении на предпринимателя Гебрева

24 Янв. 2020 2020-01-24T02:30:30+03:00

По версии следствия, подозреваемые пытались отравить болгарского бизнесмена в 2015 году

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Прокуратура Болгарии обвинила троих россиян в покушении на предпринимателя из Софии и объявила наших соотечественников в международный розыск. Речь идет о расследовании предполагаемой попытки отравления владельца оружейной компании Эмилияна Гебрева в апреле 2015 года.

По версии болгарских правоохранительных органов, подозреваемые намеревались убить оружейника с помощью некого «неопознанного фосфорорганического вещества», от которого пострадали сам бизнесмен, его сын Христо и один из сотрудников компании Гебрева.

В заявлении прокуратуры говорится, что в связи с продолжающимся в Софии «расследованием попытки намеренного отравления Эмилияна Гебрева трем гражданам России предъявлены обвинения в покушении на убийство» общеопасным способом.

Софийская городская прокуратура выдала европейские ордера на арест каждого из троих обвиняемых и запросы на международный розыск с целью их ареста и последующей экстрадиции в Болгарию.

ИСТОЧНИК KP.RU