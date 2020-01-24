Экстрадированный из Израиля в США Бурков на суде признал вину по двум пунктам обвинения

24 Янв. 2020 2020-01-24T04:30:24+03:00

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Россиянин Алексей Бурков, которого осенью экстрадировали из Израиля в США, пошел на сделку со следствием и на судебном заседании 23 января признал свою вину по двум пунктам обвинения.

Суд над нашим соотечественником прошел в городе Александрия (штат Вирджиния), общаться ему помогал переводчик. На вопрос судьи Томаса Эллиса, признает ли он вину по двум пунктам обвинения, Бурков ответил: «Да, я виновен».

Судья пояснил, что речь идет о действиях россиянина, связанных с «двумя сайтами, деятельность которых была направлена на содействие мошенничеству с платежными картами и взлому компьютеров». По его словам, подсудимый признал вину в сговоре с целью кражи номеров банковских карт и личных данных, отмывании денег, а также кибер-мошенничестве. Судья добавил, что с учетом признания вины Буркову грозит до 15 лет тюрьмы (а не 80, как сообщалось ранее). Приговор россиянину огласят 8 мая, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, житель Санкт-Петербурга Алексей Бурков был задержан в аэропорту Тель-Авива 13 декабря 2015 года, когда он собирался вылететь из Израиля домой, а в конце октября прошлого года власти страны передали американской стороне.

ИСТОЧНИК KP.RU