2019-11-20T05:46:50+03:00
Политика

Российские дипломаты посетили экстрадированного в США Буркова

Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Россиянин Алексей Бурков в окружении израильских правоохранителей. Фото: facebook.com/RusEmbassyIsrРоссиянин Алексей Бурков в окружении израильских правоохранителей. Фото: facebook.com/RusEmbassyIsr
Изменить размер текста:

Экстрадированного из Израиля в Соединенные Штаты россиянина Алексея Буркова в следственном изоляторе Александрии (штат Вирджиния) посетили российские дипломаты. Об этом в ночь на среду, 20 ноября, сообщило посольство России в США.

В опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.сообщении говорится, что посольство находится в постоянном контакте как с самим питерцем, так и с его родственниками и адвокатом.

«Оказываем нашему гражданину все необходимое консульско-правовое содействие. Будем добиваться соблюдения его законных прав и интересов», - сообщают сотрудники диппредставительства.

Напомним, американцы подозревают нашего соотечественника в многочисленных преступлениях: в частности, в кибер-мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег. По совокупности обвинений ему грозит до 80 лет тюрьмы.

Как писал сайт kp.ru, житель Санкт-Петербурга Алексей Бурков был задержан в аэропорту Тель-Авива 13 декабря 2015 года, когда он собирался вылететь из Израиля домой. А 30 октября министр юстиции страны Амир Охана «с учетом политических и правовых факторов» подписал ордер на выдачу гражданина России американским коллегам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Таллине заявили, что Россия должна вернуть «эстонские территории»
В Берлине убили сына бывшего президента Германии
В России предложили штрафовать тех, кто по ночам мешает спать соседям
В Индии избили туриста из Австралии
Самой сексуальной женщиной России снова выбрали Ирину Шейк
Нетаньяху твердо решил сделать Иорданскую долину частью Израиля
Генсек НАТО объяснил, почему Альянс тратит на военные нужды больше денег, чем Россия
В Госдуме решат, сколько будут стоить самые дешевые сигареты
«Это было смешно»: Сотрудник СНБ США рассказал, как ему предлагали стать министром обороны Украины
«Понятия не имею»: Боярский опроверг информацию о смертельном ДТП
В ФАР поддержали идею продавать «красивые» номера на Госуслугах
Суд ООН обязал РФ предоставить меморандум по иску Украины
Киевский суд отпустил на поруки лидера радикальной партии Олега Ляшко
В школах могут ввести уроки по кибербезопасности
Эксперт оценил перспективы дальнейшего транзита российского газа через территорию Украины
Гильерме не доверили место в воротах сборной России в матче против Сан-Марино
Медведев назвал переговоры с Румасом продуктивными и полезными
В Минтрансе подготовят предложения по изменению ряда правил авиаперевозки животных
Армена Джигарханяна выписали из клиники после обследования
В Германии выступили за сохранение транзита газа через Украину
В Госавтоинспекции прокомментировали видео с ребенком за рулем автомобиля
В МИД Украины заявили, что Киев готов принять "разумный компромисс" по итогам встречи "нормандской четверки"
Латвийский косметический бренд Dzintars окончательно разорился
Госавтоинспекция: высокие требования к автошколам необходимы для обучения грамотных водителей
В Госавтоинспекции рассказали об особенностях обучения в юношеских автошколах