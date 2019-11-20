Российские дипломаты посетили экстрадированного в США Буркова

СЕГОДНЯ 05:30 2019-11-20T05:46:50+03:00

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Экстрадированного из Израиля в Соединенные Штаты россиянина Алексея Буркова в следственном изоляторе Александрии (штат Вирджиния) посетили российские дипломаты. Об этом в ночь на среду, 20 ноября, сообщило посольство России в США.

В опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.сообщении говорится, что посольство находится в постоянном контакте как с самим питерцем, так и с его родственниками и адвокатом.

«Оказываем нашему гражданину все необходимое консульско-правовое содействие. Будем добиваться соблюдения его законных прав и интересов», - сообщают сотрудники диппредставительства.

Напомним, американцы подозревают нашего соотечественника в многочисленных преступлениях: в частности, в кибер-мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег. По совокупности обвинений ему грозит до 80 лет тюрьмы.

Как писал сайт kp.ru, житель Санкт-Петербурга Алексей Бурков был задержан в аэропорту Тель-Авива 13 декабря 2015 года, когда он собирался вылететь из Израиля домой. А 30 октября министр юстиции страны Амир Охана «с учетом политических и правовых факторов» подписал ордер на выдачу гражданина России американским коллегам.

ИСТОЧНИК KP.RU