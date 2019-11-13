Экстрадированному из Израиля россиянину Буркову в США грозит до 80 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 02:30 2019-11-13T02:39:05+03:00

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Выданному израильскими властями американцам россиянину Алексею Буркову по совокупности обвинений в Соединенных Штатах грозит до 80 лет тюрьмы. Минюст США перечислил «преступления», в которых подозревают нашего соотечественника.

«Бурков обвиняется в электронном мошенничестве, мошенничестве с устройствами доступа к данным, сговоре с целью совершения мошеннических действий, взломе компьютерных систем, хищении персональных данных и отмывании денег. Если его признают виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит до 80 лет тюрьмы», - цитирует сообщение пресс-службы министерства юстиции ТАСС.

Ранее представитель американского Минюста подтвердил экстрадицию россиянина в США, заявив, что по пяти обвинениям ему грозит до 30 лет лишения свободы.

Напомним, накануне российское посольство в Тель-Авиве выразило сожаление в связи с решением Израиля выдать Буркова американцам, отметив, что такой шаг «не выдерживает критики ни с юридической, ни с гуманитарной, ни с политической точек зрения» и под сомнение способность местных властей обеспечить безопасность туристов, приезжающих в Израиль туристов.

Как писал сайт kp.ru, житель Санкт-Петербурга Алексей Бурков был задержан в аэропорту Тель-Авива 13 декабря 2015 года, когда он собирался вылететь из Израиля домой.

А 30 октября израильские СМИ сообщили, что министр юстиции страны Амир Охана «с учетом политических и правовых факторов» подписал ордер на выдачу гражданина России американским коллегам.

ИСТОЧНИК KP.RU