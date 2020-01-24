Объявлен актерский состав фильма "Миссия: невыполнима 7"
Стал известен актерский состав нового фильма популярной серии "Миссия: невыполнима 7". Боевик выйдет на большие экраны 22 июля 2021 года.
Главного героя Итана Ханта вновь сыграет Том Круз. Его коллегами по съемочной площадке станут Саймон Пегг, который уже в четвертый раз сыграет Бенджи Данна, и Ребекка Фергюсон. Ее зрители снова увидят в образе шпионки Ильзы Фауст вновь выступит.
Также в седьмой части боевика много новых лиц. В их числе Николас Холт, которой появлялся в таких фильмах, как "Мой мальчик" и "Тепло наших тел", Хэйли Этвелл из "Первого мстителя" и Пом Клементьефф. Его вы можете знать по киноленте "Мстители: Финал".
Снимать седьмую и восьмую части франшизы возьмется Кристофер Маккуорри, передает Independent. Шестой фильм из сери вышел в прокат летом 2018 года. Сайт kp.ru писал, что Тому Крузу противостоял сам Супермен.
ИСТОЧНИК KP.RU