Объявлен актерский состав фильма "Миссия: невыполнима 7"

24 Янв. 2020 2020-01-24T08:16:17+03:00

Том Круз в одном из фильмов "Миссия невыполнима" Фото: кадр из фильма

Том Круз вернется к роли агента Итана Ханта в 2021 году

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Стал известен актерский состав нового фильма популярной серии "Миссия: невыполнима 7". Боевик выйдет на большие экраны 22 июля 2021 года.

Главного героя Итана Ханта вновь сыграет Том Круз. Его коллегами по съемочной площадке станут Саймон Пегг, который уже в четвертый раз сыграет Бенджи Данна, и Ребекка Фергюсон. Ее зрители снова увидят в образе шпионки Ильзы Фауст вновь выступит.

Также в седьмой части боевика много новых лиц. В их числе Николас Холт, которой появлялся в таких фильмах, как "Мой мальчик" и "Тепло наших тел", Хэйли Этвелл из "Первого мстителя" и Пом Клементьефф. Его вы можете знать по киноленте "Мстители: Финал".

Снимать седьмую и восьмую части франшизы возьмется Кристофер Маккуорри, передает Independent. Шестой фильм из сери вышел в прокат летом 2018 года. Сайт kp.ru писал, что Тому Крузу противостоял сам Супермен.

ИСТОЧНИК KP.RU