Большой шаг к «ядерной полуночи»: эксперт оценил перевод часов Судного дня

24 Янв. 2020 2020-01-24T09:58:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв заявил, что недавний перевод стрелок часов Судного дня на 20 секунд вперёд стал большим шагом к "ядерной полуночи".

Напомним, что символический отсчет до Апокалипсиса был начат еще в 1945 году. Совет специалистов и ученых, в который входят 13 нобелевских лауреатов, переводят стрелки часов или оставляют их на месте в зависимости от обстановки на мировой арене.

Сайт kp.ru писал, что сейчас циферблат показывает 100 секунд до полуночи. Перевод в большую сторону связан с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, усилением напряжённости в отношениях между США и Ираном, а также с изменением климата.

"Ситуация, очевидно, ухудшилась. Насчёт климата вопрос тёмный, специалисты до сих пор не договорились. Что касается Ирана, это очень серьёзно. Тот факт, что пока эскалацию удалось остановить, — очень большая удача и успех", - цитирует RT Журавлева.

По словам эксперта, ликвидация ДРСМД - это настоящий "взрыв всей системы международной безопасности" и, вероятно, "самый большой шаг к так называемой "ядерной полуночи". Теперь мировым державам предстоит утвердить новую систему соглашений, пока еще есть время.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756497" frameborder="0"></iframe> Стрелки «часов Судного дня» перевели вперед.

ИСТОЧНИК KP.RU