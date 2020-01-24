2020-01-24T09:58:45+03:00
Политика

Большой шаг к «ядерной полуночи»: эксперт оценил перевод часов Судного дня

Стрелка двинулась на 20 секунд вперед из-за усиления напряженности в мире и изменения климата
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Часы Судного дня показывают 100 секунд до Полуночи Фото: thebulletin.orgЧасы Судного дня показывают 100 секунд до Полуночи Фото: thebulletin.org
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Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв заявил, что недавний перевод стрелок часов Судного дня на 20 секунд вперёд стал большим шагом к "ядерной полуночи".

Напомним, что символический отсчет до Апокалипсиса был начат еще в 1945 году. Совет специалистов и ученых, в который входят 13 нобелевских лауреатов, переводят стрелки часов или оставляют их на месте в зависимости от обстановки на мировой арене.

Сайт kp.ru писал, что сейчас циферблат показывает 100 секунд до полуночи. Перевод в большую сторону связан с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, усилением напряжённости в отношениях между США и Ираном, а также с изменением климата.

"Ситуация, очевидно, ухудшилась. Насчёт климата вопрос тёмный, специалисты до сих пор не договорились. Что касается Ирана, это очень серьёзно. Тот факт, что пока эскалацию удалось остановить, — очень большая удача и успех", - цитирует RT Журавлева.

По словам эксперта, ликвидация ДРСМД - это настоящий "взрыв всей системы международной безопасности" и, вероятно, "самый большой шаг к так называемой "ядерной полуночи". Теперь мировым державам предстоит утвердить новую систему соглашений, пока еще есть время.

Стрелки «часов Судного дня» перевели вперед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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